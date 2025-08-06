Avis relatif aux données

3. Comment accéder aux données, les partager et les supprimer ?

Vous pouvez y accéder directement ou indirectement. L'accès direct vous permet de récupérer vos données de produit en temps réel, tandis que l'accès indirect vous permet de recevoir vos données (en tant que données immédiatement disponibles) dans un fichier en vrac par e-mail. Vous pouvez faire une demande via notre formulaire en ligne et sélectionner le type d'accès que vous préférez. Pour obtenir l'accès direct, vous devez être un « administrateur »/« propriétaire » possédant un compte Hue, puisqu'il vous donne accès à toutes les données de produit générées dans votre domicile.

Pour accéder directement aux données de produit, sachez que pratiquement tous les produits Hue (autres que Hue sync box) ont une interface Zigbee. Le protocole Zigbee est disponible publiquement sur le site https://csa-iot.org/ et permet d'accéder aux données de produit à partir des éclairages et des accessoires Hue, sans avoir besoin de Philips Hue Bridge. Cependant, quand un produit Hue est connecté à un Philips Hue Bridge, la meilleure façon d'accéder aux données de produit est d'utiliser l'interface CLIP de Philips Hue Bridge (localement), que nous mettrons à votre disposition dès réception de votre demande via notre formulaire en ligne. Nous vous accordons alors un droit limité, révocable, non transférable et non exclusif d'accéder à l'API et de l'utiliser, strictement pour récupérer des données de produit. Ce droit n'inclut pas la possibilité d'accorder des sous-licences ou de partager l'accès avec d'autres personnes. Il est interdit de modifier, d'adapter ou d'altérer l'API, de copier, de distribuer, de partager, d'afficher, de poster ou de transmettre toute partie de l'API, et/ou de faire de l'ingénierie inverse, de décompiler, de désassembler ou de créer des œuvres dérivées à partir de l'API. Ce droit n'inclut pas la possibilité d'utiliser l'API pour modifier l'état et les paramètres de l'appareil (mais, bien sûr, si vous souhaitez également le faire, vous pouvez vous enregistrer pour utiliser notre API « en tant que Développeur »). – voir https://developers.meethue.com/). L'API et tout matériel connexe, y compris les améliorations ou les modifications, restent notre propriété (et celle de nos concédants) et sont protégés par les lois sur la propriété intellectuelle. Vous ne devez pas utiliser l'API d'une manière qui viole les lois ou les décisions de justice, ou qui pourrait nous nuire ou nuire à autrui. Vous ne devez pas introduire de logiciels malveillants, de virus ou d'autres éléments nuisibles, ni tenter de désactiver ou de contourner les dispositifs de sécurité de nos systèmes. Il convient de noter que nous ne garantissons pas un accès ininterrompu, opportun, sécurisé ou sans erreur à l'API.

Si vous souhaitez partager vos données de produit (à partir de produits Hue connectés à un Hue Bridge), via l'accès direct avec quelqu'un en Europe (un « tiers »), vous pouvez le faire facilement ! Il suffit de suivre les étapes suivantes :

Étape 1 : demandez au tiers d'accéder à https://developers.meethue.com/.

Étape 2 : le tiers doit s'inscrire et suivre les instructions mentionnées sur cette page.

Étape 3 : une fois inscrit, le tiers peut demander des identifiants d'intégration de nuage à nuage.

Étape 4 : pour obtenir l'autorisation d'accéder à vos données de produit, voici ce qui se produit :

- Le tiers peut créer un lien de demande d'autorisation

-Avec ce lien, vous pouvez vous connecter à votre compte Hue et donner une autorisation d'accès au tiers.

Étape 5 : une fois l'autorisation accordée, le tiers se voit accorder l'accès et peut commencer à utiliser l'API pour consulter vos données de produit en temps réel.

Vous pouvez toujours demander à mettre fin au partage des données via votre compte Hue (connectez-vous au site https://www.philips-hue.com/account).

L'utilisation de nos API pour obtenir vos données de produit est régie par des conditions spécifiques (qui doivent être acceptées par le tiers au cours de l'étape 2 ci-dessus) pour accorder au tiers les droits d'obtenir vos données de produit et protéger nos droits et ainsi que le système Hue pour tous les utilisateurs Hue.

Si vous souhaitez qu'un tiers reçoive vos données (en tant que données facilement accessibles) par le biais d'un accès indirect, vous pouvez nous le faire savoir en sélectionnant cette option dans notre formulaire en ligne.

Nous ne transférons que les données relatives aux produits et aux services connexes que vous demandez ou autorisez, y compris les informations nécessaires à leur utilisation (par exemple, les métadonnées). Nous ne partageons pas de données personnelles vous concernant sans votre consentement explicite. Vous devez faire en sorte que les personnes avec lesquelles vous partagez les données de produit et les données de services connexes les protègent et les utilisent de manière responsable, par exemple en les protégeant par des mesures de sécurité appropriées et en ne les utilisant que pour le service que vous obtenez d'elles. Elles ne sont pas autorisées à utiliser les données de produit et les données de services connexes pour développer des produits qui concurrencent les produits Hue, et elles ne peuvent pas vendre ou partager les données de produit et les données de service connexes avec quiconque n'est pas autorisé.

Vous acceptez d'utiliser les données de produit et les données relatives aux services connexes de manière responsable et de ne pas les partager de manière préjudiciable.

Le partage de données de produit et de données relatives aux services connexes ne vous coûte rien.

Vous souhaitez supprimer vos données ?

Voici comment procéder, en fonction du type de données :