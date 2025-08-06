Aide
Avis relatif aux données pour Hue (« Avis relatif aux données ») - Europe 

Version : Septembre 2025 

Le présent Avis relatif aux données explique comment accéder et partager certaines données liées à vos produits et services Hue, y compris les données couvertes et la manière dont nous les traitons en Europe. N'oubliez pas de consulter l'annexe (ou les annexes) pour connaître d'importants détails supplémentaires ou les exceptions qui peuvent s'appliquer.

Nous sommes Signify Netherlands B.V., la société à l'origine des produits et services Hue, située au High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, Pays-Bas. Vous trouverez des informations supplémentaires à notre sujet plus loin dans cet avis - sous la section « Comment nous contacter ».

Lorsque nous utilisons le terme « vous », il s'agit de l'« administrateur »/du « propriétaire » ou de l'« utilisateur autorisé » d'un système Hue - consultez la section 2 Conditions d'utilisation Hue pour savoir si vous êtes un « administrateur », un « propriétaire » ou un « utilisateur autorisé ». Si vous êtes un « utilisateur autorisé », vous n'avez pas accès aux données générées par les produits et services Hue à votre domicile, à l'exception des données liées à votre propre compte, contrairement à l'« administrateur »/au « propriétaire », qui dispose de droits d'accès plus étendus. Pour information, nous pouvons vous demander quelques détails - et un compte Hue - pour confirmer que vous êtes l'« administrateur »/le « propriétaire » ou l'« utilisateur autorisé » lorsque cela est nécessaire - cela nous aide à garder vos données en sécurité et à nous assurer qu'elles sont partagées avec la bonne personne.

Notre Déclaration de confidentialité s'applique aux données personnelles et a la priorité sur le présent Avis relatif aux données.

Lorsque nous mentionnons certains termes dans cet avis de données, comme "données facilement disponibles" ou "détenteur de données", nous les utilisons tels qu'ils sont définis dans la loi européenne sur les données. Un glossaire disponible à la fin du présent Avis relatif aux données explique la signification de certains termes essentiels. Pour votre information, ces définitions sont simplifiées afin de faciliter leur compréhension, comme le reste du présent Avis relatif aux données. Pour connaître la formulation juridique exacte, vous pouvez toujours consulter les définitions de la loi européenne sur les données.

1. Quelles sont les données incluses ? (type, format, fréquence de collecte et volume)

Les données couvertes par le présent avis sont indiquées dans la/les annexe(s) et s'appliquent à l'Europe - nous utilisons le terme « données » dans le présent avis pour désigner les « données facilement accessibles », sauf indication contraire.

Nous avons regroupé les données en deux sections : "Données sur les produits" et "Données sur les services connexes".

Le tableau ci-dessous fournit des informations supplémentaires :

 

Données sur le produit

Données de service connexes

Format

JSON

JSON

Fréquence de la collecte

Généralement, entre 10 et 100 éléments de données par jour, en fonction de l'utilisation du système

Généralement, entre 0 et 100 éléments de données par jour, en fonction de l'utilisation du système

Volume

Généralement entre 30 et 400 Ko par jour

Généralement entre 0 et 400 Ko par jour

Génération de données en continu et en temps réel

Les données sur les produits ne sont générées que lorsque des événements se produisent ou que des états changent.

 

2. Comment stockons-nous les données ?

Nous conserverons les données jusqu'à 2 (deux) ans à compter de la date à laquelle nous les avons collectées, sauf si nous vous informons du contraire.

Certains produits Hue sont indirectement capables de stocker des données sur un serveur distant. Consultez l'Annexe 1 pour en savoir plus sur chaque produit Hue.

Les données contenues dans les produits ne sont stockées que temporairement et sont écrasées lorsqu'un nouvel état est enregistré. Aucun historique ou journal n'est sauvegardé sur le produit.

Si nous stockons des données, nous le faisons sur des serveurs basés sur le cloud. Nous pouvons transférer des données vers des pays situés en dehors de l'Espace économique européen. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez la section « Dans quels cas transférons-nous vos données personnelles à l'étranger ? » de notre Déclaration de confidentialité.

3. Comment accéder aux données, les partager et les supprimer ?  

Vous pouvez y accéder directement ou indirectement. L'accès direct vous permet de récupérer vos données de produit en temps réel, tandis que l'accès indirect vous permet de recevoir vos données (en tant que données immédiatement disponibles) dans un fichier en vrac par e-mail. Vous pouvez faire une demande via notre formulaire en ligne et sélectionner le type d'accès que vous préférez. Pour obtenir l'accès direct, vous devez être un « administrateur »/« propriétaire » possédant un compte Hue, puisqu'il vous donne accès à toutes les données de produit générées dans votre domicile.

Pour accéder directement aux données de produit, sachez que pratiquement tous les produits Hue (autres que Hue sync box) ont une interface Zigbee. Le protocole Zigbee est disponible publiquement sur le site https://csa-iot.org/ et permet d'accéder aux données de produit à partir des éclairages et des accessoires Hue, sans avoir besoin de Philips Hue Bridge. Cependant, quand un produit Hue est connecté à un Philips Hue Bridge, la meilleure façon d'accéder aux données de produit est d'utiliser l'interface CLIP de Philips Hue Bridge (localement), que nous mettrons à votre disposition dès réception de votre demande via notre formulaire en ligne. Nous vous accordons alors un droit limité, révocable, non transférable et non exclusif d'accéder à l'API et de l'utiliser, strictement pour récupérer des données de produit. Ce droit n'inclut pas la possibilité d'accorder des sous-licences ou de partager l'accès avec d'autres personnes. Il est interdit de modifier, d'adapter ou d'altérer l'API, de copier, de distribuer, de partager, d'afficher, de poster ou de transmettre toute partie de l'API, et/ou de faire de l'ingénierie inverse, de décompiler, de désassembler ou de créer des œuvres dérivées à partir de l'API. Ce droit n'inclut pas la possibilité d'utiliser l'API pour modifier l'état et les paramètres de l'appareil (mais, bien sûr, si vous souhaitez également le faire, vous pouvez vous enregistrer pour utiliser notre API « en tant que Développeur »). – voir https://developers.meethue.com/). L'API et tout matériel connexe, y compris les améliorations ou les modifications, restent notre propriété (et celle de nos concédants) et sont protégés par les lois sur la propriété intellectuelle. Vous ne devez pas utiliser l'API d'une manière qui viole les lois ou les décisions de justice, ou qui pourrait nous nuire ou nuire à autrui. Vous ne devez pas introduire de logiciels malveillants, de virus ou d'autres éléments nuisibles, ni tenter de désactiver ou de contourner les dispositifs de sécurité de nos systèmes. Il convient de noter que nous ne garantissons pas un accès ininterrompu, opportun, sécurisé ou sans erreur à l'API.

Si vous souhaitez partager vos données de produit (à partir de produits Hue connectés à un Hue Bridge), via l'accès direct avec quelqu'un en Europe (un « tiers »), vous pouvez le faire facilement ! Il suffit de suivre les étapes suivantes :

Étape 1 : demandez au tiers d'accéder à https://developers.meethue.com/.

Étape 2 : le tiers doit s'inscrire et suivre les instructions mentionnées sur cette page.

Étape 3 : une fois inscrit, le tiers peut demander des identifiants d'intégration de nuage à nuage.

Étape 4 : pour obtenir l'autorisation d'accéder à vos données de produit, voici ce qui se produit :

- Le tiers peut créer un lien de demande d'autorisation

-Avec ce lien, vous pouvez vous connecter à votre compte Hue et donner une autorisation d'accès au tiers.

Étape 5 : une fois l'autorisation accordée, le tiers se voit accorder l'accès et peut commencer à utiliser l'API pour consulter vos données de produit en temps réel.

Vous pouvez toujours demander à mettre fin au partage des données via votre compte Hue (connectez-vous au site https://www.philips-hue.com/account).

 

L'utilisation de nos API pour obtenir vos données de produit est régie par des conditions spécifiques (qui doivent être acceptées par le tiers au cours de l'étape 2 ci-dessus) pour accorder au tiers les droits d'obtenir vos données de produit et protéger nos droits et ainsi que le système Hue pour tous les utilisateurs Hue.

Si vous souhaitez qu'un tiers reçoive vos données (en tant que données facilement accessibles) par le biais d'un accès indirect, vous pouvez nous le faire savoir en sélectionnant cette option dans notre formulaire en ligne.

Nous ne transférons que les données relatives aux produits et aux services connexes que vous demandez ou autorisez, y compris les informations nécessaires à leur utilisation (par exemple, les métadonnées). Nous ne partageons pas de données personnelles vous concernant sans votre consentement explicite. Vous devez faire en sorte que les personnes avec lesquelles vous partagez les données de produit et les données de services connexes les protègent et les utilisent de manière responsable, par exemple en les protégeant par des mesures de sécurité appropriées et en ne les utilisant que pour le service que vous obtenez d'elles. Elles ne sont pas autorisées à utiliser les données de produit et les données de services connexes pour développer des produits qui concurrencent les produits Hue, et elles ne peuvent pas vendre ou partager les données de produit et les données de service connexes avec quiconque n'est pas autorisé.

Vous acceptez d'utiliser les données de produit et les données relatives aux services connexes de manière responsable et de ne pas les partager de manière préjudiciable.

Le partage de données de produit et de données relatives aux services connexes ne vous coûte rien.

 

Vous souhaitez supprimer vos données ?
Voici comment procéder, en fonction du type de données :

  • Données (en tant que données facilement disponibles) : vous pouvez supprimer votre compte Hue via le menu Paramètres disponible dans votre application Hue ou sur le site Web Philips Hue. Vous pouvez aussi nous envoyer une demande de suppression de données confidentielles.
  • Pour les données stockées sur l'appareil : effectuez une réinitialisation d'usine sur votre produit Hue.
  • Pour les données stockées localement dans vos applications Hue : vous pouvez simplement désinstaller l'application.

4. Comment utilisons-nous les données ?

À la section 3b des Conditions d'utilisation Hue, nous expliquons comment nous et les affiliés du groupe Signify utilisons les données.  Nous ne partagerons les données avec des tiers que de la manière décrite dans le présent document.

5. Comment nous joindre

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter notre équipe via https://www.philips-hue.com/support.

Attention : nous ne sommes pas toujours le détenteur des données. Si vous utilisez un système tiers pour connecter vos produits Hue, ce tiers peut devenir le détenteur des données à notre place. Vous devrez alors exercer vos droits d'accès auprès de ce tiers. Pour en savoir plus, consultez la/les annexes. 

6. Les données contiennent-elles des secrets commerciaux ?

Pensez à un secret commercial comme à la façon unique dont nous fabriquons un produit ou un service. C'est quelque chose de précieux que nous aimerions protéger pour que personne d'autre ne puisse l'utiliser pour nous concurrencer. Certaines données peuvent contenir des secrets commerciaux. Si tel est le cas, nous vous le faisons savoir et ce secret commercial appartient à Signify Holding B.V.

7. Plaintes et règlement des litiges

Vous avez le droit de déposer une plainte concernant nos pratiques de traitement des données auprès de l'autorité compétente de votre pays de résidence.

8. Pendant combien de temps cela s'applique-t-il ?

Tant que vous utilisez activement les produits et services Hue en tant qu'« administrateur », « propriétaire » ou « utilisateur autorisé », vous conserverez vos droits d'accès et de partage. Cela dépend également de la durée de conservation des données.

Parfois, nous pouvons actualiser le présent Avis relatif aux données, notamment si des produits, des services ou des données changent. Dans ce cas, nous publions l'Avis relatif aux données mis à jour sur notre site Web Philips Hue. 

9. Notre glossaire de la loi sur les données

Consulte notre glossaire ci-dessous pour comprendre les termes clés utilisés dans cet avis de données. N'oubliez pas que nous avons simplifié ces définitions pour faciliter votre compréhension. Pour connaître la formulation juridique exacte, consultez la loi européenne sur les données.

a.       Produit connecté : il s'agit simplement d'un appareil intelligent, qui recueille des informations sur la façon dont vous l'utilisez ou sur ce qui se passe autour de lui, et qui peut partager ces informations via Internet, un réseau sans fil ou directement à partir de l'appareil. Chaque fois que nous mentionnons produit Hue Dans cet avis de données, nous parlons d'un produit connecté.

b.       Détenteur des données : partie, comme nous, qui collecte les données de produit et les données de service connexes à partir de vos produits ou services Hue. Nous sommes le détenteur des données lorsque nous sommes autorisés à utiliser ou à partager ces données, sur la base de la loi ou de ce que nous avons convenu avec vous.

c.        Europe : Cet avis de données s'applique aux utilisateurs de l'Union européenne. Si vous utilisez des produits et services Hue qui ont été mis à disposition dans l'UE, cet avis sur les données vous concerne.

d.       Données de produit : informations que votre produit Hue crée lorsque vous l'utilisez, notamment à quel moment vous le mettez sous et hors tension et à quelle fréquence vous l'utilisez. Il s'agit des données que le produit est conçu pour partager, soit sur Internet, soit par l'intermédiaire d'un réseau sans fil, soit directement à partir de l'appareil. Elles peuvent être consultées par vous, par nous ou parfois par un tiers.

e.       Données facilement disponibles : il s'agit du type de données que nous possédons déjà dans notre cloud à partir de votre produit Hue ou des services associés, comme la façon dont le produit est utilisé ou ses paramètres. Ce sont des données auxquelles nous avons le droit d'accéder et auxquelles nous pouvons accéder facilement, sans démarche compliquée.

f.         Services connexes : ce sont les parties numériques telles que les applications et les logiciels dont votre produit Hue a besoin pour fonctionner correctement. Certaines de ces parties sont fournies avec le produit lorsque vous l'achetez, et sans elle, votre produit risque de ne pas faire ce qu'il est censé faire. D'autres peuvent être ajoutées ultérieurement (par nous ou par un tiers) pour améliorer ou modifier le fonctionnement de votre produit. Chaque fois que nous mentionnons services et applications Hue Dans cet avis de données, nous parlons d'un service connexe.

g.     Données relatives aux services connexes : trace numérique créée lorsque vous utilisez les services liés à votre produit Hue, par exemple en utilisant l'application, en définissant des routines ou en activant des automatismes. Cela inclut des choses que vous faites volontairement (comme modifier un paramètre) et des choses qui se produisent en arrière-plan pendant que vous utilisez le service.

Annexe-1 Produits connectés (produits Hue)

 

Type de données sur les produits

Capacité de stocker des données sur un serveur distant

Interrupteurs

Appuis sur les boutons, niveau de la batterie, état de la connectivité, configuration de l'appareil.

Oui, indirectement.

 

Remarque : les produits connectés peuvent être reliés à un backend sur le cloud via une passerelle/un pont/un dispositif de contrôle tel que Philips Hue Bridge, tout autre pont Zigbee-vers-IP, un routeur de bordure Matter, un appareil Amazon Alexa, Google Home ou Apple Home, une application de smartphone, etc.[1].

Capteurs de mouvement

Mouvement, température2, intensité lumineuse[2], niveau de batterie, état de connectivité, configuration de l'appareil

Capteurs d'ouverture/fermeture

Ouverture-fermeture, détection de sabotage, niveau de batterie, état de connectivité, configuration de l'appareil.

Lampes

Marche/arrêt, niveau de gradation, température de couleur, couleur, dynamique, paramètres réseau, état de la connectivité, configuration de l'appareil.

Appareils avec des lampes et des interrupteurs

Somme des données énumérées dans les sections Lampes et interrupteurs ci-dessus

Prise intelligente

Marche/arrêt, paramètres du réseau, état de la connectivité, configuration de l'appareil.

Carillon

Son activé/désactivé, volume du son, identifiant du son, durée, état de la connectivité, configuration de l'appareil.

Pont

Paramètres et états liés à la lumière, à la pièce, à la zone, à la scène, à la zone de divertissement, à la zone de mouvement, à l'appareil, à l'automatisation et au bouton de liaison, état de la connectivité, configuration de l'appareil

Oui

Caméra et sonnette

Données vidéo, images et audio,

événements de détection de mouvement, d'objet et d'audio, niveau de batterie (pour les caméras à batterie), état de la connectivité, pressions sur les boutons (pour la sonnette), configuration de l'appareil.

Oui

Hue sync box

Données d'utilisation telles que l'activation ou la désactivation de la synchronisation de la lumière, l'entrée, le mode, la durée ; l'état de la connectivité, la configuration de l'appareil.

Oui

 

 

[1] Signify n'est pas le détenteur des données si les produits connectés sont utilisés avec une passerelle/un pont/un dispositif de commande tiers autre que Philips Hue Bridge.

[2] Les capteurs de mouvement sont capables de mesurer la température et le niveau de lumière en continu et en temps réel. 

Annexe-2 Services connexes (services Hue)

 

Type de données sur le service connexe

Hue App[3]

Données sur l'utilisation de l'application pour le contrôle de la lumière, le téléchargement, la création et l'utilisation de scènes, les automatismes, Hue Secure, la synchronisation de la lumière (de divertissement) et les configurations du système Hue

Hue Sync TV App3

Données d'utilisation telles que l'activation/la désactivation de la synchronisation de la lumière, le mode, la durée ; l'état de la connectivité, la configuration de l'appli.

PC App3

Hue Secure Cloud Services3

Données sur l'utilisation des services Hue Secure en ce qui concerne l'activation/désactivation, les événements liés à l'affichage en direct et à la visualisation de clips vidéo, les événements de sécurité, y compris les notifications push, la chronologie, les alarmes (lumineuses), les événements vers le Bridge pour les cas d'utilisation pratiques, les paramètres de configuration de la sécurité et des caméras

Services Hue Cloud généraux3

Données permettant de découvrir le Bridge et d'y connecter des applications et des services (y compris des applications et des services tiers) via le cloud. Gestion des appareils, géolocalisation basée sur l'adresse IP, données relatives au compte et au domicile

 

[3] La quantité de données dépend du consentement de l'utilisateur à la collecte de données analytiques facultatives.

*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité

