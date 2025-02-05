Un plafonnier vous permet d'inonder l'espace de lumière. Il est préférable de choisir des équipements qui affleurent le plafond, car les lampes suspendues ne conviennent pas à un espace dans lequel vous sautez ou courez.

Les deux options les plus adaptées sont les spots à encastrer ou l'éclairage sur rail. Les spots à encastrer permettent de répartir l'éclairage dans toute la pièce, même si sa forme est particulière, et de l'illuminer uniformément.

L'éclairage sur rail, quant à lui, permet d'orienter les lampes vers différentes zones d'exercice. Dirigez une lampe sur chaque machine ou équipement, comme le tapis de course ou le banc de musculation. Pour un effet optimal, utilisez une combinaison d'éclairage encastré (devant un miroir) et d'éclairage sur rail (dirigé vers les équipements).