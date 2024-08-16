31 mars 2023
L'éclairage mural rasant est un peu comme peindre avec de la lumière : une façon simple de donner un coup de neuf à votre maison sans avoir à repeindre les murs ou à acheter de nouveaux meubles.
L'éclairage mural rasant consiste simplement à projeter la lumière directement sur les murs plutôt qu'au centre de la pièce. En baignant vos murs de lumière, vous créez de douces flaques de couleurs uniformément diffusées et vous évitez tout éblouissement. Quelle que soit l'ambiance que vous recherchez, voyez comment l'éclairage mural rasant peut donner vie à n'importe quel espace !
Éclairage mural rasant à l'intérieur de votre maison
Pas de photos sur votre mur ? Aucun problème ! Chaque mur devient une toile vierge qui ne demande qu’à être remplie de lumière intelligente – et vous disposez de 16 millions de couleurs dans votre palette avec lesquelles jouer.
Les lampadaires Signe sont une excellente option pour transformer un mur vide ou un coin non mis en valeur en magnifique point focal. Associez-les à des lampes à poser Signe pour obtenir la bonne concentration de lumière et le mélange optimal de couleurs exactement là où vous en avez besoin.
Et si l'éclairage des murs permet de chasser les ombres et d'embellir, il peut aussi servir d'éclairage d'aire de travail discret. Placez une lampe à poser Bloom ou deux barres lumineuses Hue Play sur le buffet de votre salon. Inclinez-les pour que leur lumière rebondisse sur le mur et illumine la page que vous êtes en train de lire d'une lueur relaxante. L'éclairage mural rasant est vraiment reposant pour les yeux !
Éclairage mural rasant extérieur
Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, lorsque vous habillez votre façade et vos clôtures extérieures d'un éclairage connecté et coloré, vous vous transportez en toute saison (et destination !), quelle que soit la période de l'année.
Donnez à votre mur de jardin le traitement de Miami Beach. Alignez quelques spots linéaires Amarant le long de votre allée et dirigez-les vers le mur. Réglez-les sur des roses pastel et des néons jaunes, et passez d'une allée de jardin à une promenade le long de l'océan !
Le design allongé d'Amarant est conçu pour éclairer les grands espaces plats. Son effet mural rasant peut également créer une toile de fond vive pour les repas pris sur votre terrasse, en faisant ressortir les textures de la maçonnerie et en répandant une lumière diffuse sur votre table.
Si vous voulez être encore plus créatif, placez les spots devant les éléments phares de votre jardin : plantes et arbres singuliers ou même nains de jardin ! Mettez-les en valeur avec de la lumière et observez la projection de leur ombre atmosphérique sur vos murs et clôtures.
Les spots d'extérieur Lilysont un moyen simple d'obtenir cet effet. Facilement placés dans le sol, les spots Lily peuvent être rangés dans n'importe quel coin ou recoin et pointés dans presque toutes les directions. Ils sont parfaits pour ajouter une puissante touche de lumière qui ajoutera de la profondeur à votre espace.