Hue Secure vous permet de garder l'esprit tranquille avec la sensation qu'il y a toujours quelqu'un chez vous. Avec les abonnements Secure, vous pouvez choisir exactement la manière dont vous souhaitez surveiller votre habitation en temps réel. Sélectionnez celui qui convient le mieux à votre configuration pour profiter pleinement de la sécurité pour maison connectée avec Philips Hue.
Abonnements de sécurité pour la maison
Gratuit
Les caméras Philips Hue Secure offrent un accès instantané et gratuit aux fonctionnalités standard, notamment la diffusion en direct, les alarmes lumineuses et sonores, les notifications instantanées, etc.
Forfait de base
Obtenez 30 jours d'historique vidéo, des fonctions avancées telles que des zones d'activité, des clips vidéo ou encore des alertes plus intelligentes. Choisissez cet abonnement pour une ou deux caméras et payez-le par caméra.
Forfait Plus
Obtenez 60 jours d'historique vidéo, des fonctions avancées telles que des zones d'activité, des clips vidéo ou encore des alertes plus intelligentes. Choisissez cet abonnement pour un maximum de 10 caméras et payez un tarif forfaitaire pour chacune d'entre elles.
Comparez les forfaits de sécurité pour la maison
Diffusion en direct
Alarmes lumineuses et sonores¹ ²
Notifications de mouvement instantanées¹
Cryptage vidéo de bout en bout
Zones d'indisponibilité
Instantanés vidéo
Activation/Désactivation automatique en présence/absence
MotionAware : utilisation des lampes comme détecteurs² ⁴
Détection des détecteurs de fumée, déclenchement de lampes pour vous alerter
Enregistrement de clips vidéo consécutifs
Zones d'activité
Détection de personnes, d'animaux, de véhicules et de colis basée sur l'IA
Alertes intelligentes basées sur l'IA
Historique vidéo
Caméras
Profitez des fonctionnalités avancées avec un abonnement
Enregistrement de clips vidéo
Lorsque vous optez pour un abonnement, la caméra commence à enregistrer dès qu'un mouvement est détecté. Elle crypte ensuite la vidéo, puis l'enregistre dans le cloud et vous permet de l'exporter vers votre appareil mobile.
Zones d'activités et de colis
Créez une zone pour des alertes plus détaillées qui vous indiquent si une personne, un colis ou un véhicule a déclenché votre caméra. Vous pouvez même exclure des zones, telles que le trottoir, pour éviter les alertes inutiles.
Historique vidéo
Choisissez entre un historique vidéo de 30 ou de 60 jours, puis affichez les enregistrements réalisés par votre caméra lors d'événements de mouvement détectés durant cette période.
Passez au Hue Bridge Pro pour rendre vos lampes sensibles au mouvement
Rendez vos lampes plus intelligentes avec le Hue Bridge Pro. Transformez-les en détecteurs qui réagissent aux mouvements, envoient des notifications et s'allument instantanément. De plus, vous pouvez profiter d'alarmes lumineuses, d'une simulation de présence et d'autres fonctionnalités d'éclairage, le tout à partir du système auquel vous faites déjà confiance.
Découvrez les abonnements dans l'application Philips Hue
Prêt à tirer le meilleur parti de votre caméra Secure ? Les abonnements sont disponibles dans l'App Store ou le Play Store via l'application Hue. Pour souscrire un abonnement, ouvrez l'application Hue et accédez à Paramètres > Sécurité > Abonnements.
Questions et réponses
Les abonnements Secure ont-ils une limite quant au nombre de caméras que je peux ajouter ?
Comment voir combien de jours il me reste sur ma version d'essai gratuite de 30 jours d'un abonnement Secure ?
Les fonctionnalités avancées auxquelles j'ai droit avec un abonnement Secure nécessitent-elles un pont Philips Hue Bridge ?
Quelle est la politique de remboursement pour les abonnements Secure ?
Vous ne trouvez pas de réponse ?
¹Hue Bridge requis.
²Lampes Philips Hue requises.
³Maximum de 10 caméras.
⁴Hue Bridge Pro requis.
*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.