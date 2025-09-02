Abonnements de sécurité pour la maison

Hue Secure vous permet de garder l'esprit tranquille avec la sensation qu'il y a toujours quelqu'un chez vous. Avec les abonnements Secure, vous pouvez choisir exactement la manière dont vous souhaitez surveiller votre habitation en temps réel. Sélectionnez celui qui convient le mieux à votre configuration pour profiter pleinement de la sécurité pour maison connectée avec Philips Hue.