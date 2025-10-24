Pack de 1 A60 B22 Filament Standard
Apportez un style vintage à vos ampoules standard avec cette ampoule LED à filament, à intensité variable, dotée d'un culot B22. D'un style vintage mais toujours moderne, les ampoules à filament peuvent faire tout ce que les autres ampoules connectées peuvent faire, y compris en termes de gradation et de luminosité.
Points forts du produit
- Filament White
- Bluetooth activé
- Hue Bridge activé
- Ampoule vintage éclairage blanc doux
- Contrôle instantané via Bluetooth
- Contrôle avec l'application ou la voix*
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
