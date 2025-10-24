Promotion
ST64 Edison - Ampoule connectée E27
Avec son design allongé et son aspect vintage, cette ampoule LED Edison compatible Bluetooth, dotée d'un filament spiralé, peut s'imposer dans n'importe quelle pièce. D'un style vintage mais toujours moderne, les ampoules à filament peuvent faire tout ce que les autres ampoules connectées peuvent faire, y compris en termes de gradation et de luminosité.
Le prix actuel est CHF 26.21, le prix d'origine est CHF 34.95
Points forts du produit
- Filament White
- Bluetooth activé
- Hue Bridge activé
- Ampoule vintage éclairage blanc doux
- Contrôle instantané via Bluetooth
- Contrôle avec l'application ou la voix*
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
60x135