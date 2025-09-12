Promotion
Play light bar blanche (Pack de 2) + Bridge Pro
Illuminez vos murs avec des couleurs éclatantes grâce à 2 barres lumineuses Hue Play blanches et un Hue Bridge Pro. Éclairage d'ambiance intelligent idéal pour la télévision, le gaming ou la décoration, offrant un contrôle optimal.
Le prix actuel est CHF 207.00, le prix d'origine est CHF 230.00
- Livraison gratuite à partir de 50 CHF
- Droit de retour de 30 jours & retour gratuit
- Garantie 2 ans
- Acheter maintenant & payer plus tard avec Klarna
Points forts du produit
- Lumière blanche et colorée
- Illuminez les murs avec la lumière
- Mélange de couleurs fluide
- Installation simple avec Bridge Pro
- Contrôle via application, commande vocale ou accessoires