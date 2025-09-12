Promotion
Ambiance gradient lightstrip + extension + Bridge Pro
Améliorez vos pièces avec la bande lumineuse Hue Ambiance Gradient, son extension et le Bridge Pro. Profitez de magnifiques mélanges de couleurs personnalisables qui donnent vie à n'importe quel espace grâce à un contrôle intelligent via l'application Hue.
Le prix actuel est CHF 267.75, le prix d'origine est CHF 315.00
- Livraison gratuite à partir de 50 CHF
- Droit de retour de 30 jours & retour gratuit
- Garantie 2 ans
- Acheter maintenant & payer plus tard avec Klarna
Points forts du produit
- Lumière blanche et colorée
- Bande lumineuse extérieure
- Facile à installer soi-même
- Configuration simple avec Bridge Pro
- Contrôlez avec l'application, la commande vocale ou des accessoires