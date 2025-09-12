Aide
Gros plan de l'avant de Gradient lightstrip + Bridge Pro

Promotion

Gradient lightstrip + Bridge Pro

Créez une ambiance éblouissante avec une bande lumineuse Hue Gradient et le Bridge Pro. De magnifiques mélanges de couleurs personnalisables qui donnent vie à votre pièce avec un contrôle intelligent via l'application Hue.

Points forts du produit

  • Lumière blanche et colorée
  • Mélange de couleurs fluide
  • Configuration simple avec Bridge Pro
  • Fonctionnalités avancées alimentées par l'IA du Bridge Pro
  • Contrôlez avec l'application, la commande vocale ou des accessoires
