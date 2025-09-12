Promotion
Gradient lightstrip + Bridge Pro
Créez une ambiance éblouissante avec une bande lumineuse Hue Gradient et le Bridge Pro. De magnifiques mélanges de couleurs personnalisables qui donnent vie à votre pièce avec un contrôle intelligent via l'application Hue.
Le prix actuel est CHF 212.50, le prix d'origine est CHF 250.00
- Livraison gratuite à partir de 50 CHF
- Droit de retour de 30 jours & retour gratuit
- Garantie 2 ans
- Acheter maintenant & payer plus tard avec Klarna
Points forts du produit
- Lumière blanche et colorée
- Mélange de couleurs fluide
- Configuration simple avec Bridge Pro
- Fonctionnalités avancées alimentées par l'IA du Bridge Pro
- Contrôlez avec l'application, la commande vocale ou des accessoires