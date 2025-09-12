Promotion
Pack Endurance: Lightstrip Plus + Dimmer switch + Bridge Pro
Personnalisez votre espace avec le Hue Lightstrip Plus, le Dimmer Switch et le Bridge Pro. Un éclairage intelligent et flexible offrant un contrôle sans fil et une variation d'intensité fluide.
Points forts du produit
- Lumière blanche et colorée
- Bande lumineuse flexible et extensible
- Interrupteur variateur personnalisable
- Installation simple avec Bridge Pro
- Contrôle via application, commande vocale ou accessoires