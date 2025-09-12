Aide
Gros plan de l'avant de Play Gradient Lightstrip 55'' + Bridge Pro

Promotion

Play Gradient Lightstrip 55'' + Bridge Pro

Bringe Deine Filmabende aufs nächste Level mit den Hue Play Gradient Lightstrips für 55'' Fernseher und einer Hue Bridge Pro. Dynamisch immersive Hintergrundbeleuchtung.

  • Livraison gratuite à partir de 50 CHF
  • Droit de retour de 30 jours & retour gratuit
  • Garantie 2 ans
  • Acheter maintenant & payer plus tard avec Klarna

Points forts du produit

  • Weißes und farbiges Licht
  • Gleichmäßige Farbübergänge
  • Einfache Einrichtung mit Bridge Pro
  • Steuerung über App, Sprache oder Zubehör
  • Sync Box für die Synchronisierung von Inhalten erforderlich
Voir toutes les spécifications produit
Trouvez le manuel d’un produit
  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay