Promotion
Play Gradient Lightstrip 55'' + Sync Box + Bridge Pro
Verwandle deinen 55'' Fernseher und erlebe immersives Fernsehen mit einem Hue Lightstrip, einer Sync Box & der Bridge Pro. Genieße Surround-Beleuchtung, die auf die Inhalte in Deinem Fernseher reagiert.
Le prix actuel est CHF 504.00, le prix d'origine est CHF 560.00
Vous souhaitez savoir quand il sera de retour ?
Inscrivez-vous pour recevoir un e-mail lorsque ce produit sera de nouveau en stock. Nous ne vous enverrons cet e-mail qu’une seule fois - consultez notre déclaration de confidentialité pour plus de détails.
- Livraison gratuite à partir de 50 CHF
- Droit de retour de 30 jours & retour gratuit
- Garantie 2 ans
- Acheter maintenant & payer plus tard avec Klarna
Points forts du produit
- Weißes und farbiges Licht
- Synchronisiere Lampen mit Deinem Fernseher
- Verbinde bis zu 4 HDMI-Geräte
- Einfache Einrichtung mit Bridge Pro
- Steuerung über App, Sprache oder Zubehör