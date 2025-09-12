Promotion
Camera filaire Secure en blanc+ Bridge Pro + Ampoule WCA E27 1100lm
Protégez votre maison avec la caméra filaire Hue Secure, une ampoule E27 et le Bridge Pro. Sécurité intelligente et éclairage personnalisable réunis dans un seul pack pratique.
Le prix actuel est CHF 253.77, le prix d'origine est CHF 320.00
Vous souhaitez savoir quand il sera de retour ?
Inscrivez-vous pour recevoir un e-mail lorsque ce produit sera de nouveau en stock. Nous ne vous enverrons cet e-mail qu’une seule fois - consultez notre déclaration de confidentialité pour plus de détails.
- Livraison gratuite à partir de 50 CHF
- Droit de retour de 30 jours & retour gratuit
- Garantie 2 ans
- Acheter maintenant & payer plus tard avec Klarna
Points forts du produit
- Lumière blanche et colorée
- Chiffrement de bout en bout
- Configuration simple avec Bridge Pro
- Fonctionnalités avancées grâce à l'IA du Bridge Pro
- Contrôlez avec l'application, la commande vocale ou des accessoires