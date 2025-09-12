Aide
Gros plan de l'avant de Gradient Signe Stehleuchte in weiß + Bridge Pro

Gradient Signe Stehleuchte in weiß + Bridge Pro

Erschaffe eine wunderschöne Atmosphäre in jedem Raum mit der Hue Gradient Signe Stehleuchte in weiß und erhalte smarte Steuerung mit der Hue Bridge Pro. Dynamische Beleuchtung mit nahtlosen Übergängen in einem schlanken, modernen Design.

Points forts du produit

  • Weißes und farbiges Licht
  • Tauche Deine Wand in Licht
  • Gleichmäßige Farbübergänge
  • Einfache Einrichtung mit Bridge Pro
  • Steuerung über App, Sprache oder Zubehör
