*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.
Promotion
Pack : Play gradient lightstrip 75” + Hue Sync Box 8K + Bridge
Activez l'éclairage d'ambiance! Avec un Bridge et une Hue Play Sync Box, regardez le Play gradient lightstrip 75” changer de couleur, s’atténuer ou s’intensifier en fonction de votre écran.
Le prix actuel est CHF 594.00, le prix d'origine est CHF 660.00
- Livraison gratuite à partir de 50 CHF
- Droit de retour de 30 jours & retour gratuit
- Garantie 2 ans
- Acheter maintenant & payer plus tard avec Klarna
Points forts du produit
- Lumière blanche et couleurs riches
- Synchronisation avec l’écran TV
- Connectez jusqu'à 4 appareils HDMI
- Configuration simple du Bridge
- Contrôle intelligent via application, commande vocale ou accessoires
