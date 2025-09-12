*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.
A60 - Ampoule connectée E27 - 800 (lot de 2)
Développez votre système d'éclairage intelligent et obtenez un éclat blanc chaud et confortable avec ces 2 ampoules Philips Hue White E27 gradables. Connectez-vous au pont Hue pour déverrouiller la commande et les fonctions d'éclairage intelligentes.
Le prix actuel est CHF 34.95
Points forts du produit
- White
- Hue Bridge requis
- jusqu’à 800 lumens*
- 2 x ampoules E27
- Lumière blanche et chaude
- Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Simulez votre présence avec les lumières intelligentes
Utilisez l'application Philips Hue pour programmer des routines d'éclairage lorsque vous êtes absent. Vos lumières intelligentes s'allument aux heures que vous avez choisies (parfois quelques minutes avant ou après) pour simuler votre présence dans la maison.
Rentrez dans une maison pleine de lumière
Configurez votre application Philips Hue pour qu'elle détecte votre arrivée à la maison. Avant même de sortir de votre voiture ou de remonter votre allée, les lumières intelligentes que vous avez choisies s'allument automatiquement.
Contrôle à distance des lumières intelligentes
L'application Hue vous donne un contrôle total sur votre éclairage, même si vous n'êtes pas à la maison. Éteignez et allumez vos lumières à distance en utilisant uniquement l'application pour vous assurer que votre maison est toujours éclairée comme vous le souhaitez.
Variateur sans installation
Faites l'expérience d'une variation douce d'intensité lumineuse avec Philips Hue. Ni trop clair, ni trop sombre. Exactement comme vous le souhaitez. Pas de câbles, pas d'électricien, pas d'installation.
Contrôlez l’éclairage à l’aide de votre voix
Une fois connecté au Hue Bridge, vous pouvez connecter vos lumières avec Alexa, Apple HomeKit, et l'assistant Google et contrôler vos lumières en utilisant seulement votre voix. De simples commandes vocales vous permettent d'allumer et d'éteindre vos lumières, d'atténuer ou d'accentuer l'éclairage, voire de créer un décor lumineux.
Connectez-vous à votre pont Hue pour un contrôle intelligent de l'éclairage
Ce produit nécessite une connexion au pont Hue pour déverrouiller l'ensemble des fonctions et du contrôle intelligent. Contrôlez vos lumières à l'aide de l'application Philips Hue, réglez les minuteries, les routines, ajoutez ou supprimez des lumières, etc. *Pont Hue vendu séparément
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
62x110