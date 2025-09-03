*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.
Nouveau
A60 – Ampoule connectée E27 – 800 (pack de 4)
Notre ampoule la plus connectée vous permet de bénéficier d'une lumière blanche et chaude de qualité supérieure (2700 K) dans votre maison. Avec une luminosité maximale de 810 lumens et des capacités de gradation ultra-basses, vous pouvez véritablement personnaliser votre éclairage en fonction de vos besoins. Il vous suffit d'utiliser l'application Hue pour ajuster en douceur la lumière de la pleine luminosité jusqu'à 5 %.
Le prix actuel est CHF 50.00
Points forts du produit
- Jusqu’à 810 lumens
- Lumière blanche et chaude
- Gradation faible à 5 %
- Commande par application ou par la voix
Spécifications
Durée de vie
Durée de vie
Nombre de cycles d'allumage
50'000
Durée de vie nominale
25'000