Promotion
A60 - Ampoule connectée E27 - 800
Obtenez une lumière blanche, douce et agréable, ainsi qu'une gradation instantanée grâce à cette ampoule LED connectée E27. Adaptée à la plupart des luminaires standard, cette ampoule vous permet d'apporter un éclairage connecté partout dans votre maison.
Le prix actuel est CHF 13.97, le prix d'origine est CHF 19.95
Points forts du produit
- White
- Bluetooth activé
- Hue Bridge activé
- jusqu’à 806 lumens*
- Éclairage blanc doux
- Contrôle instantané via Bluetooth
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
61x110