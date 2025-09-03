Aide
Gros plan de l'avant de Hue White A60 – Ampoule connectée E27 – 810 (pack de 2)

Nouveau

A60 – Ampoule connectée E27 – 810 (pack de 2)

Notre ampoule la plus connectée vous permet de bénéficier d'une lumière blanche et chaude de qualité supérieure (2700 K) dans votre maison. Avec une luminosité maximale de 810 lumens et des capacités de gradation ultra-basses, vous pouvez véritablement personnaliser votre éclairage en fonction de vos besoins. Il vous suffit d'utiliser l'application Hue pour ajuster en douceur la lumière de la pleine luminosité jusqu'à 5 %.

Fixation

Couleur de lumière

Modèle

Forme

Pack

  • Livraison gratuite à partir de 50 CHF
  • Droit de retour de 30 jours & retour gratuit
  • Garantie 2 ans
  • Acheter maintenant & payer plus tard avec Klarna

Points forts du produit

  • Up to 810 lumens
  • Warm white light
  • Low dimming to 5%
  • Commande par application ou par la voix
Voir toutes les spécifications produit
Trouvez le manuel d’un produit

Spécifications

Durée de vie

  • Nombre de cycles d'allumage

    50'000

  • Durée de vie nominale

    25'000

Environnement

Caractéristiques lumineuses

Dimensions et poids de l’emballage

Informations figurant sur l'emballage

Entretien

Spécificités techniques

L'ampoule

Contenu de l'emballage

Compatibilités

Autre

*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité

