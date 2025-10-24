Aide
Gros plan de l'avant de Hue White Ambiance A60 - Ampoule connectée E27 - 800

A60 - Ampoule connectée E27 - 800

Obtenez à la fois une lumière froide et une lumière chaude, ainsi que toutes les nuances intermédiaires avec cette seule ampoule LED connectée E27. Adaptée à la plupart des luminaires, cette ampoule offre une gradation instantanée.

Article plus disponible

Points forts du produit

  • White Ambiance
  • Bluetooth activé
  • Hue Bridge activé
  • jusqu’à 806 lumens*
  • Lumière blanche froide à chaude
  • Contrôle instantané via Bluetooth
  • Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
