Profitez des avantages de la lumière naturelle dans votre maison grâce à notre ampoule la plus connectée à ce jour. Repensée pour consommer 40 % d'énergie en moins et équipée d'une lumière blanche à spectre complet, elle est réglable selon les besoins depuis la lueur douce et chaleureuse des bougies jusqu'à une lumière blanche éclatante et stimulante. Personnalisez davantage votre lumière grâce à la fonction de gradation ultra-basse, qui permet de passer de la pleine luminosité à 0,2 %.