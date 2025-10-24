Ampoule individuelle E14
Avec les ampoules flammes connectées, vous obtenez un style classique et des caractéristiques modernes pour tout culot E14. Utilisez des milliers de nuances de lumière blanche chaude à froide et une gradation instantanée pour créer l'ambiance nécessaire à toute activité.
Points forts du produit
- White Ambiance
- Hue Bridge requis
- Ampoule E14
- Lumière blanche froide à chaude
- Variation de l'intensité lumineuse
- Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
39x117