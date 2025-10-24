Ajoutez une ampoule Philips Hue White Ambiance à votre système pour mettre en valeur votre intérieur grâce à différentes nuances de lumière blanche. Avec une palette s'étendant d'une lumière blanche et chaude à une lumière du jour reposante, cette ampoule vous aidera à vous réveiller, à vous détendre, à lire, à vous concentrer et à vous ressourcer.