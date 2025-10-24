La lumière blanche plus ou moins chaude diffusée par le spot blanc Buckram Philips Hue White Ambiance accompagne vos activités quotidiennes, et se règle de manière à éclairer certains points de la pièce en particulier. Il se contrôle instantanément par connexion Bluetooth. Pour accéder à d'autres fonctionnalités d'éclairage intelligent, associez-lui un Hue Bridge.