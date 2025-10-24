Ext. spot unique Runner
Avec sa tête orientable, le spot Runner noir Philips Hue White Ambiance diffuse sa lumière blanche plus ou moins chaude dans tous les coins de la pièce, et vous pouvez utiliser ses recettes lumineuses intégrées pour vos activités quotidiennes. Vous pouvez contrôler instantanément la luminosité par connexion Bluetooth. Pour accéder à d'autres fonctionnalités, associez-lui un Hue Bridge.
Le prix actuel est CHF 87.50
Points forts du produit
- White Ambiance
- Comprend ampoule LED GU10
- Commande Bluetooth via l'application
- Contrôle avec l'application ou la voix*
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Design et finition
Couleur
Noir
Matériaux
Métal