GU10 - Spot connecté - (pack de 2)
Placez ces deux ampoules LED connectées GU10 dans n'importe quel spot pour obtenir une gradation sans fil instantanée et une lumière blanche chaude à froide dans n'importe quelle pièce de votre maison.
Le prix actuel est CHF 62.50
Points forts du produit
- White Ambiance
- Bluetooth activé
- Hue Bridge activé
- Lumière blanche froide à chaude
- Contrôle instantané via Bluetooth
- Contrôle avec l'application ou la voix*
- Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
50x58