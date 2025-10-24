GU10 - Spot connecté - (pack de 3)
Placez ces trois ampoules LED connectées GU10 dans n'importe quel spot pour obtenir une gradation sans fil instantanée et une lumière blanche chaude ou froide dans n'importe quelle pièce de votre maison.
Le prix actuel est CHF 87.50
Points forts du produit
- White Ambiance
- Bluetooth activé
- Hue Bridge activé
- Lumière blanche froide à chaude
- Contrôle instantané via Bluetooth
- Contrôle avec l'application ou la voix*
- Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
50x58