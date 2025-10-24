Kit de démarrage : 3 ampoules connectées E27 (800) + bouton connecté
Profitez de scènes relaxantes et énergisantes ou créez vos propres routines avec le kit de démarrage Hue White ambiance E27. Comprend un pont Hue, 3 ampoules intelligentes offrant un spectre complet de lumière blanche, et un bouton intelligent.
Points forts du produit
- White Ambiance
- jusqu’à 800 lumens*
- Lumière blanche froide à chaude
- Hue Bridge inclus
- Bouton intelligent inclus
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
60x110