Aide
Gros plan de l'avant de Hue White Ambiance Kit de démarrage : 3 ampoules connectées E27 (800) + bouton connecté

Kit de démarrage : 3 ampoules connectées E27 (800) + bouton connecté

Profitez de scènes relaxantes et énergisantes ou créez vos propres routines avec le kit de démarrage Hue White ambiance E27. Comprend un pont Hue, 3 ampoules intelligentes offrant un spectre complet de lumière blanche, et un bouton intelligent.

Article plus disponible

Points forts du produit

  • White Ambiance
  • jusqu’à 800 lumens*
  • Lumière blanche froide à chaude
  • Hue Bridge inclus
  • Bouton intelligent inclus
Spécifications

Dimensions de l'ampoule

  • Dimensions (LxHxP)

    60x110

Durée de vie

Environnement

Options/accessoires inclus

Garantie

Dimensions et poids de l’emballage

Consommation électrique

Entretien

Spécificités techniques

Le pont

L'ampoule

L'interrupteur

Contenu de l'emballage

Compatibilités

Autre

