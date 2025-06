Profitez de l'éclairage intelligent pour les tâches quotidiennes

Simplifiez-vous la vie avec quatre ambiances lumineuses prédéfinies, conçues à la main pour vos tâches quotidiennes. Deux ambiances aux tons froids, Energize et Concentrate, vous aident à démarrer le matin et à rester concentré, tandis que les ambiances plus chaudes de Read et Relax vous aident à apprécier un bon livre et à avoir l'esprit reposé.