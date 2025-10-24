Kit de démarrage E27
Profitez de scénarios relaxants et énergisants ou créez vos propres routines avec le kit de démarrage Hue White Ambiance. Comprend un pont Hue Bridge, 2 ampoules connectées offrant un spectre complet de lumière blanche, et un interrupteur avec variateur.
Points forts du produit
- White Ambiance
- Bluetooth activé
- Hue Bridge activé
- Lumière blanche froide à chaude
- Pont Hue Bridge inclus
- Contrôle avec l'application ou la voix*
- Interrupteur avec variateur inclus
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
60x110