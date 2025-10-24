La lampe à poser Wellness Philips Hue White Ambiance diffuse une lumière blanche plus ou moins chaude, parfaite pour stimuler votre énergie, favoriser votre concentration, ou vous permettre de lire et de vous détendre. Vous pouvez contrôler instantanément la luminosité via son Hue Dimmer switch ou par connexion Bluetooth. Pour accéder à toutes les fonctionnalités d'éclairage intelligent, associez-lui un Hue Bridge.