Lampe pour miroir de salle de bain Adore
Avec l'ambiance blanche de Philips Hue, la lampe pour miroir Adore vous permet de profiter d'un bel effet de lumière, sans ombres indésirables. L'interrupteur avec variateur vous permet de définir l'éclairage qui vous aidera à vous ressourcer, à vous concentrer, à lire ou à vous détendre.
Le prix actuel est CHF 338.00
Points forts du produit
- White Ambiance
- Interrupteur avec variateur inclus
- LED intégrée
- White
- Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Spécifications
Design et finition
Design et finition
Couleur
Blanc
Matériaux
Métal