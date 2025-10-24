Aide
Chrome Adore wall lamp, rectangular shape with rounded edges, glossy finish, integrated light source, compact design.

Lampe pour miroir de salle de bain Adore

Profitez d'une lumière blanche chaude à froide à tout moment de la journée avec l'applique murale Adore en chrome, spécialement conçue pour la salle de bain. Choisissez une lumière blanche éclatante pour vous préparer le matin, et réduisez l'intensité pour vous détendre dans le bain après une longue journée.

Article plus disponible

Points forts du produit

  • White Ambiance
  • LED intégrée
  • Commande Bluetooth via l'application
  • Comprend interrupteur avec variateur
  • Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Voir toutes les spécifications produit
Find your product manual

Spécifications

Design et finition

  • Couleur

    Chromé

  • Matériaux

    Synthétique

Durée de vie

Options/accessoires inclus

Caractéristiques lumineuses

Divers

Dimensions et poids de l’emballage

Dimensions et poids du produit

Entretien

Spécificités techniques

Compatibilités

Autre

  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay