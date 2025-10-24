Promotion
Lampe pour miroir de salle de bain Adore
L'applique murale Adore Philips Hue marie la fonctionnalité d'un luminaire moderne à un design classique et élégant. Selon le moment, la lumière qu'elle diffuse stimulera votre énergie et votre concentration, ou favorisera la lecture et la détente. Vous pouvez contrôler instantanément la luminosité via son Hue Dimmer switch ou par connexion Bluetooth. Pour accéder à d'autres fonctionnalités, associez-lui un Hue Bridge.
Le prix actuel est CHF 192.50, le prix d'origine est CHF 275.00
Points forts du produit
- White Ambiance
- LED intégrée
- Commande Bluetooth via l'application
- Comprend interrupteur avec variateur
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Design et finition
Design et finition
Couleur
Blanc
Matériaux
Métal