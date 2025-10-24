Lampe pour miroir de salle de bain Adore
Le matin ou le soir, vous allez apprécier comme jamais vos passages à la salle de bains avec le grand miroir Adore et son bandeau lumineux qui diffuse une lumière blanche plus ou moins chaude. Vous pouvez contrôler la luminosité via son Hue Dimmer switch ou par connexion Bluetooth. Pour accéder à toutes les fonctionnalités, associez-lui un Hue Bridge.
Le prix actuel est CHF 337.50
Points forts du produit
- White Ambiance
- LED intégrée
- Commande Bluetooth via l'application
- Comprend interrupteur avec variateur
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Design et finition
Couleur
Blanc
Matériaux
Métal