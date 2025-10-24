Pack de 2 E14
Deux ampoules flammes classiques sont modernisées. Dotées de milliers de nuances de lumière blanche chaude à froide, d'une gradation instantanée et de culots E14 standard, ces ampoules offrent la lumière adéquate pour chaque instant.
Points forts du produit
- White Ambiance
- Hue Bridge requis
- 2 x ampoules E14
- Lumière blanche froide à chaude
- Variation de l'intensité lumineuse
- Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
39x117