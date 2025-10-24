Aide
Gros plan de l'avant de Hue White Ambiance Pack de 2 E27

Pack de 2 E27

Convenant à la plupart des luminaires, ces deux ampoules LED connectées E27 offrent une lumière froide, une lumière chaude et toutes les nuances intermédiaires, ainsi qu'une gradation instantanée sans fil.

Article plus disponible

Points forts du produit

  • White Ambiance
  • Bluetooth activé
  • Hue Bridge activé
  • Lumière blanche froide à chaude
  • Contrôle instantané via Bluetooth
  • Contrôle avec l'application ou la voix*
  • Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Voir toutes les spécifications produit
Find your product manual

Spécifications

Dimensions de l'ampoule

  • Dimensions (LxHxP)

    60x110

Durée de vie

Environnement

Options/accessoires inclus

Garantie

Caractéristiques lumineuses

Dimensions et poids de l’emballage

Informations figurant sur l'emballage

Consommation électrique

Dimensions et poids du produit

Entretien

Spécificités techniques

L'ampoule

Contenu de l'emballage

Compatibilités

Autre

  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay