Pack de 2 E27
Convenant à la plupart des luminaires, ces deux ampoules LED connectées E27 offrent une lumière froide, une lumière chaude et toutes les nuances intermédiaires, ainsi qu'une gradation instantanée sans fil.
Points forts du produit
- White Ambiance
- Bluetooth activé
- Hue Bridge activé
- Lumière blanche froide à chaude
- Contrôle instantané via Bluetooth
- Contrôle avec l'application ou la voix*
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
60x110