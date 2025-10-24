Aide
Gros plan de l'avant de Hue White Ambiance Plafonnier à spot salle de bain Adore

Plafonnier à spot salle de bain Adore

Intégrez l'ambiance blanche du spot de plafond Adore Philips Hue White ambiance à votre salle de bain et découvrez des recettes lumineuses qui vous aident à vous ressourcer, à vous concentrer, à lire et à vous détendre. L'interrupteur avec variateur vous permet de créer facilement l'ambiance adaptée à chaque instant.

Article plus disponible

Points forts du produit

  • White Ambiance
  • Interrupteur avec variateur inclus
  • GU10
  • White
  • Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Spécifications

