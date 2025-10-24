Plafonnier Being
Utilisez un plafonnier Being Philips hue White ambiance avec votre système Philips hue pour bénéficier d'une lumière blanche naturelle qui vous aidera à vous réveiller, à vous sentir énergisé, à vous concentrer, à lire et à vous détendre. Un design élégant et une jolie lumière sur votre plafond.
Points forts du produit
- White Ambiance
- Interrupteur avec variateur inclus
- LED intégrée
- White
- Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Spécifications
Design et finition
Couleur
Blanc
Matériaux
Métal