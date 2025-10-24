Tout au long de la journée, les recettes lumineuses intégrées du plafonnier Adore Philips Hue White Ambiance stimulent votre énergie et votre concentration, ou favorisent la lecture et la détente. Vous pouvez contrôler instantanément la luminosité via son Hue Dimmer switch ou l'application Bluetooth. Pour accéder à d'autres fonctionnalités d'éclairage intelligent, associez-lui un Hue Bridge.