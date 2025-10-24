Spot à encastrer Milliskin
Avec le spot Philips Hue White ambiance intégré à votre système Philips Hue, vous bénéficiez d'une lumière blanche naturelle qui vous aidera à vous réveiller, à vous sentir énergique, à vous concentrer, à lire et à vous détendre. Un spot de haute qualité, robuste et conçu avec le souci du détail.
Points forts du produit
- White Ambiance
- Interrupteur avec variateur inclus
- GU10
- Aluminium
- Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Spécifications
Design et finition
Couleur
Aluminium
Matériaux
Synthétique