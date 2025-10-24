Promotion
Spot à encastrer Milliskin
Avec le spot Philips Hue White ambiance intégré à votre système Philips Hue, vous bénéficiez d'une lumière blanche naturelle qui vous aidera à vous réveiller, à vous sentir énergique, à vous concentrer, à lire et à vous détendre. Un spot de haute qualité, robuste et conçu avec le souci du détail.
Le prix actuel est CHF 47.40, le prix d'origine est CHF 79.00
Points forts du produit
- White Ambiance
- Hue Bridge activé
- Interrupteur avec variateur inclus
- GU10
- Aluminium
- Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Spécifications
Design et finition
Couleur
Aluminium
Matériaux
Synthétique