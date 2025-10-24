Spot à encastrer Milliskin
Le spot à encastrer blanc Milliskin Philips Hue White Ambiance s'intègre parfaitement dans votre intérieur, où il diffuse une lumière blanche plus ou moins chaude. Ses recettes lumineuses intégrées stimulent votre énergie et votre concentration, ou favorisent la lecture et la détente. Pour accéder à d'autres fonctionnalités d'éclairage intelligent, associez-lui un Hue Bridge.
Le prix actuel est CHF 56.20
Points forts du produit
- White Ambiance
- Comprend ampoule LED GU10
- Commande Bluetooth via l'application
- Contrôle avec l'application ou la voix*
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Design et finition
Couleur
Blanc
Matériaux
Synthétique