Spot double Buckram
Les deux lampes du spot noir Buckram Philips Hue White Ambiance diffusent une lumière blanche plus ou moins chaude. Vous pouvez les régler séparément, afin d'éclairer certains points de la pièce en particulier. Vous pouvez contrôler instantanément la luminosité via son Hue Dimmer switch ou par connexion Bluetooth. Pour accéder à d'autres fonctionnalités, associez-lui un Hue Bridge.
Points forts du produit
- White Ambiance
- Comprend ampoule LED GU10
- Commande Bluetooth via l'application
- Comprend interrupteur avec variateur
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Design et finition
Couleur
Noir
Matériaux
Métal