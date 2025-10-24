Promotion
Spot double Pillar
Avec le spot Pillar Philips hue White ambiance intégré à votre système Philips hue, vous bénéficiez d'une lumière blanche naturelle qui vous aidera à vous réveiller, à vous sentir énergisé, à vous concentrer, à lire et à vous détendre. Un spot de haute qualité, robuste et conçu avec le souci des détails.
Le prix actuel est CHF 141.40, le prix d'origine est CHF 202.00
Points forts du produit
- White Ambiance
- Interrupteur avec variateur inclus
- GU10
- Noir
- Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Spécifications
Design et finition
Design et finition
Couleur
Noir
Matériaux
Métal