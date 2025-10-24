Spot unique Runner
Avec sa tête orientable, le spot noir Runner Philips Hue White Ambiance diffuse sa lumière blanche plus ou moins chaude dans tous les coins de la pièce. Il comporte des recettes lumineuses intégrées, et se contrôle instantanément via son Hue Dimmer switch ou par connexion Bluetooth. Pour accéder à d'autres fonctionnalités, associez-lui un Hue Bridge.
Points forts du produit
- White Ambiance
- Comprend ampoule LED GU10
- Commande Bluetooth via l'application
- Comprend interrupteur avec variateur
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Design et finition
Couleur
Noir
Matériaux
Métal