Suspension Amaze
Avec son design original et sa lumière blanche plus ou moins chaude, la suspension noire Amaze Philips Hue White Ambiance trouvera sa place dans la cuisine ou la salle à manger. Dotée de recettes lumineuses intégrées, elle se contrôle via son Hue Dimmer switch ou par connexion Bluetooth. Pour accéder à d'autres fonctionnalités d'éclairage intelligent, associez-lui un Hue Bridge.
Points forts du produit
- White Ambiance
- LED intégrée
- Commande Bluetooth via l'application
- Comprend interrupteur avec variateur
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Design et finition
Couleur
Noir
Matériaux
Métal