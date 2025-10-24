Avec son design original et sa lumière blanche plus ou moins chaude, la suspension noire Amaze Philips Hue White Ambiance trouvera sa place dans la cuisine ou la salle à manger. Dotée de recettes lumineuses intégrées, elle se contrôle via son Hue Dimmer switch ou par connexion Bluetooth. Pour accéder à d'autres fonctionnalités d'éclairage intelligent, associez-lui un Hue Bridge.