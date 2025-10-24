Promotion
Suspension Being
Grâce à la suspension Being de Philips Hue White ambiance, vous pouvez facilement contrôler la lumière dans votre intérieur à chaque instant de la journée. Utilisez le variateur pour choisir la lumière idéale pour vous détendre, lire, vous concentrer et vous stimuler.
Le prix actuel est CHF 256.00, le prix d'origine est CHF 320.00
Points forts du produit
- White Ambiance
- Interrupteur avec variateur inclus
- LED intégrée
- Aluminium
- Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Spécifications
Design et finition
Design et finition
Couleur
Aluminium
Matériaux
Métal
Plastique