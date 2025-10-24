Suspension Fair
La suspension noire Fair Philips Hue White Ambiance fournit un éclairage plus ou moins chaud, dont l'intensité peut être réglée. Elle comporte des recettes lumineuses adaptées aux différents moments de la journée. Vous pouvez contrôler instantanément la luminosité via son Hue Dimmer switch ou par connexion Bluetooth. Pour accéder à d'autres fonctionnalités d'éclairage intelligent, associez-lui un Hue Bridge.
Points forts du produit
- White Ambiance
- LED intégrée
- Commande Bluetooth via l'application
- Comprend interrupteur avec variateur
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Design et finition
Couleur
Noir
Matériaux
Verre