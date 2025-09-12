Aide
A67 - Ampoule connectée E27 - 1600

Profitez des avantages de la lumière naturelle dans votre maison grâce à notre ampoule la plus connectée à ce jour. Repensée pour consommer 40 % d'énergie en moins, elle combine la correspondance des couleurs de précision Chromasync™ et une lumière blanche à spectre complet. Obtenez la couleur ou la tonalité de lumière blanche idéale, puis personnalisez-la davantage grâce à la fonction de gradation ultra-basse, qui permet de passer de la pleine luminosité à 0,2 %.

Points forts du produit

  • Jusqu’à 1600 lumens
  • Éclairage couvrant l'ensemble du spectre (1000 à 20000 K)
  • Luminosité variable jusqu'à 0,2 %
  • Précision des couleurs Chromasync™
  • Commande vocale ou via l'application
Contrôlez l’éclairage à l’aide de votre voix*

Contrôlez l’éclairage à l’aide de votre voix*

Philips Hue fonctionne avec Amazon Alexa et l'Assistant Google lorsqu'un apairage a été fait avec un appareil Google Nest ou Amazon Echo compatible. Grâce à votre voix, contrôlez plusieurs éclairages dans une pièce ou une lampe unique.

Créez vos propres configurations de lumières colorées intelligentes

Créez vos propres configurations de lumières colorées intelligentes

Transformez votre maison grâce à plus de 16 millions de couleurs, et créez instantanément l'ambiance adaptée à chaque événement. Par simple pression d'un bouton, vous pouvez générer une ambiance festive, transformer votre salon en cinéma, donner des accents colorés à votre intérieur, et plus encore.

Créez l'ambiance parfaite avec des lumières blanches chaudes ou froides

Créez l'ambiance parfaite avec des lumières blanches chaudes ou froides

Ces ampoules et luminaires offrent différentes teintes de lumière blanche chaude ou froide. Grâce à l'intensité entièrement réglable de la lumière la plus brillante à la plus légère, vous pouvez choisir une teinte et une luminosité parfaitement adaptées à vos besoins.

Profitez de toutes les fonctionnalités d’éclairage connecté grâce au Hue Bridge

Profitez de toutes les fonctionnalités d’éclairage connecté grâce au Hue Bridge

Le Hue Bridge permet d’accéder aux fonctionnalités qui rendent l’éclairage connecté vraiment intelligent - contrôle à distance, commande vocale, éclairage automatisé et bien plus encore. Ajoutez un Hue Bridge à votre configuration pour créer des expériences immersives, puisez dans une technologie sécurisée et fiable, et plus encore. Le Hue Bridge constitue la pièce maîtresse d’un éclairage connecté jamais vu auparavant.

Spécifications

Durée de vie

  • Nombre de cycles d'allumage

    50'000

  • Durée de vie nominale

    25'000

Environnement

Options/accessoires inclus

Caractéristiques lumineuses

Dimensions et poids de l’emballage

Informations figurant sur l'emballage

Consommation électrique

Dimensions et poids du produit

Entretien

Spécificités techniques

L'ampoule

Contenu de l'emballage

Compatibilités

Autre

